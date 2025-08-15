Бывший СССР
Украинцы начали активную борьбу против ТЦК с помощью российских военных

Алаудинов: Украинцы активно передают данные о местонахождении ТЦК
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Жители Украины начали вести активную борьбу против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Они передают данные о местоположении центров российским военнослужащим, чем помогают их уничтожать. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«Та информация, которая предоставляется нам жителями Украины, помогает нам выбивать те центры, которые, как мы каждый день видим, на территории Украины перестают существовать только за счет того, что жители проявляют активную гражданскую позицию», — сказал Алаудинов.

По его мнению, украинцы понимают, что ТЦК несут зло, ровно как и власти республики, на которых лежит вина за конфликт.

Ранее украинский пленный рассказал, что мужчины, проживающие в маленьких украинских городах, практически не выходят на улицу из-за патрулей ТЦК.

