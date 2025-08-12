Пленный из ВСУ рассказал о работе ТЦК на Украине

Мужчины, проживающие в маленьких украинских городах практически не появляются на улице из-за патрулей территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и всеобщей мобилизации. Об этом рассказал пленный военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Мелкус, пишет ТАСС.
Он указал, что устроиться на работу стало тяжело, людей в армию забирают с работы. «В маленьких городах, то вообще ни одного мужика не встретишь: женщины прячут», — отметил он.
Он назвал текущую ситуацию на Украине беспределом.
Ранее на Украине работу ТЦК сравнили с соревнованием.