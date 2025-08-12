07:59, 12 августа 2025

Пленный из ВСУ рассказал о работе ТЦК на Украине

Пленный из ВСУ заявил, что в малых городах Украины мужчины не выходят на улицу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Мужчины, проживающие в маленьких украинских городах практически не появляются на улице из-за патрулей территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и всеобщей мобилизации. Об этом рассказал пленный военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Мелкус, пишет ТАСС.

Он указал, что устроиться на работу стало тяжело, людей в армию забирают с работы. «В маленьких городах, то вообще ни одного мужика не встретишь: женщины прячут», — отметил он.

Он назвал текущую ситуацию на Украине беспределом.

Ранее на Украине работу ТЦК сравнили с соревнованием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Ставрополя

    В США сравнили власть Трампа с авторитарным режимом

    Володин опубликовал новый пост об отмене домашнего задания в школах

    На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Жителям Подмосковья пообещали туман

    Названы самые переживающие за трудоустройство категории россиян

    Мощный пожар на российском предприятии сняли на видео

    Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие в лесу накануне трагедии

    Пленный из ВСУ рассказал о работе ТЦК на Украине

    Россиянам напомнили о запрете складывать мусор на даче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости