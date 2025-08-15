Культура
18:11, 15 августа 2025Культура

В Грузии не захотели идти на творческий вечер Макаревича

Макаревич не может продать билеты на творческий вечер в Грузии
Варвара Кошечкина
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) не может продать билеты на свой творческий вечер в Грузии. Об этом пишет портал «Страсти».

22 августа музыкант собирается презентовать свое вино израильского производства в Тбилиси. Однако за неделю до мероприятия проданы лишь билеты из первой корзины, которые стоили 150 лари (4500 рублей). В продажу только поступили билеты из второй корзины за 170 лари, хотя указано, что планируется запустить еще более дорогие билеты — за 200 и 250 лари (7300 рублей).

Еще одно мероприятие Макаревич хочет провести 24 августа в Батуми. Площадка — ресторан, и ситуация с выкупом билетов та же.

Ранее сообщалось, что лидера рок-группы «Машина времени» хотят лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию на 50 лет. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник таким образом ответил на оскорбления Макаревича в адрес народной артистки СССР, советского композитора Александры Пахмутовой.

В одном из интервью музыкант назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. По его словам, у артистки были хорошие песни, а новые композиции показались ему ужасными.

