В России назвали терпимые характеристики кандидатов

Talantix: Работодатели готовы мириться с кандидатами без опыта и образования

На фоне дефицита кадров в России работодатели готовы закрывать глаза на ряд характеристик кандидатов. Терпимые характеристики соискателей назвали эксперты Talantix (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам экспертов, половина рекрутеров готовы не учитывать пол (50 процентов) и возраст (48 процентов) кандидата при найме, 44 процента — отсутствие опыта, а 38 процентов — отсутствие образования. Также почти каждый второй не обращает внимания на знак зодиака (43 процента), а треть респондентов не придают значения наличию вредных привычек (32 процента).

При этом с недостатком профессиональных или личностных качеств готовы мириться крайне реже: лишь в 15 процентах закрывают глаза на недостаточную квалификацию и навыки. Лишь 11 процентов работодателей готовы принять кандидата с недостаточным умением выстроить коммуникацию с коллегами, а еще 6 процентов — с отсутствием стремления к обучению. Только 8 процентов игнорируют несоответствие корпоративной культуре.

Причиной тенденции стал дефицит кадров, объясняет большинство (62 процента) работодателей. Почти половина (55 процентов) готовы мириться с недостатками, если кандидат обладает нужной квалификацией или опытом. Также причиной становятся низкие зарплатные ожидания кандидата (31 процент), пожелания заказчика подбора или CEO (18 процентов), отсутствие ресурсов для обучения нового сотрудника (11 процентов), и наличие у соискателя потенциала к обучению и работе (2 процента).

«Работодатели сегодня гораздо гибче в найме, чем 5-10 лет назад. Это связано не только с конкуренцией за кадры, но и с развитием культуры адаптации — нестандартные профили кандидатов вызывают все меньше настороженности. При наличии базовой мотивации и потенциала к обучению шанс на трудоустройство сегодня есть практически у каждого», — пояснила директор по развитию Talantix Марина Хадина.

