Названа доля скрывающих планы на увольнение россиян

Битрикс24: Каждый пятый россиянин скрывает от начальства планы на увольнение

Каждый пятый россиянин скрывает от начальства планы на увольнение. Долю утаивающих информацию о своей работе назвали в ходе исследования онлайн-сервиса для управления бизнесом Битрикс24 (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как отмечают аналитики, большинство сотрудников российских компаний предпочитает скрывать от руководства какую-либо информацию о своей работе. Более 30 процентов опрошенных утаивают от начальства сомнения в целесообразности полученных задач. Каждый пятый (22 процента) предпочитает не сообщать о намерении уволиться. Почти столько же скрывали, что занимались личными делами в рабочее время. Еще 12 процентов не говорят, что забыли выполнить поручение в срок. Еще одной темой, которую утаивают от начальства, стали конфликты с коллегами, сложности с выполнением задач и допущенные ошибки.

Сотрудники склонны скрывать информацию из страха показаться неэффективным (40 процентов участников опроса). Еще четверть уверена, что руководство не должно вмешиваться в аспекты их работы. Каждый пятый респондент объясняет свою скрытность недоверием к менеджменту, а каждый третий объясняет свои действия негативным опытом. Также причинами назвали страх осуждения и увольнения (менее 5 процентов).

Как показал опрос hh.ru, треть россиян больше не радует их работа. Почти 33 процента соискателей регулярно чувствует усталость от работы: 15 процентов думают об этом постоянно, еще 18 процентов — часто. Треть респондентов (31 процент) ощущают неудовлетворенность своей занятостью иногда, 23 процента — редко, и только 8 процентов уверяют, что никогда не сталкивались с этим.

