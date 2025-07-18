Долю уставших от работы россиян оценили

Рекрутеры заявили об усталости от своей работы трети россиян

Треть россиян больше не радует их работа. Так оценили долю уставших от работы россиян специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как показал опрос, каждый третий соискатель регулярно чувствует усталость от своей работы: 15 процентов думают об этом постоянно, еще 18 процентов — часто. Треть респондентов (31 процент) ощущают неудовлетворенность своей занятостью иногда, 23 процента — редко, и только восемь процентов уверяют, что никогда не сталкивались с этим.

Чаще всего на усталость от работы жалуются молодые люди, порядка 40 процентов соискателей в возрасте 25-34 лет признались, что усталость от работы посещает их часто или постоянно. Среди россиян постарше (35-44 года) таких 34 процента, а среди соискателей в возрасте 45-54 лет — 28 процентов. Самый низкий уровень усталости от работы — у граждан старше 55 лет — только 16 процентов из этой возрастной группы говорят о регулярной усталости, 17 процентов утверждают, что вовсе не сталкиваются с ней.

Женщины чувствуют усталость от работы чаще — 38 процентов сталкиваются с ней часто или постоянно, а среди мужчин этот показатель составляет 27 процентов. Среди мужчин тех, кто никогда не устает от работы, 10 процентов, а среди женщин — шесть,

Чаще проблемы с выгоранием испытывают юристы (54 процента), маркетологи, администраторы и финансисты (по 41 проценту). Самые устойчивые — представители рабочих профессий, безопасники и работники турбизнеса и общепита — на усталость жаловались менее 24 процентов опрошенных.

«Ощущение выгорания или утомления от работы — это сигнал, который не стоит игнорировать. Если такие мысли становятся регулярными, важно задать себе вопрос: в чем причина — перегруз, потеря интереса, отсутствие развития? Менять работу — не всегда решение, но часто это первый шаг к более устойчивой и осознанной карьере», — пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Как показал опрос HR-холдинга Ventra, более половины (почти 53 процента) опрошенных россиян признались, что задумываются об увольнении раз в год и реже. В исследовании приняли участие в общей сложности более 1,4 тысячи россиян — от младших специалистов до топ-менеджмента. По его итогам выяснилось, что рядовые сотрудники думают об уходе с работы чаще, чем руководители.