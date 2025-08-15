Россия
В России назвали цель встречи Путина и Трампа

Дмитриев: В ходе встречи с Трампом Путин сможет прямо донести позицию России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер сможет напрямую донести позицию Москвы до американской стороны. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, его цитирует Ura.ru.

«Очень много дезинформации о России, и, безусловно, есть важная возможность нанести прямо, четко, позицию России американской стороне», — сказал Дмитриев, отметив, что эта встреча будет важной для всего мира. Он выразил надежду на то, что состоится конструктивный диалог.

Ранее политолог Павел Дубравский заявил, что на переговорах Трамп попробует убедить Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

