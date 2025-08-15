Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 15 августа 2025МирЭксклюзив

Названа главная цель Трампа на встрече с Путиным

Политолог Дубравский: Трамп хочет убедить Путина провести встречу с Зеленским
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

На саммите на Аляске президент США Дональд Трамп хочет убедить президента России Владимира Путина провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«По сути, Трамп согласился на предварительную встречу только для того, чтобы убедить Путина встретиться с Зеленским», — подчеркнул он.

По мнению политолога, американский лидер намерен организовать трехсторонний саммит США, России и Украины. Вместе с тем для российской делегации конфликт на Украине является лишь одной из тем обсуждения с представителями администрации Трампа.

Павел Дубравский также назвал ключевые темы саммита Путина и Трампа. По его мнению, он будет посвящен прежде всего двустороннему экономическому взаимодействию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    В МВД раскрыли самую популярную схему мошенников

    Названа главная цель Трампа на встрече с Путиным

    В России высказались об эффекте возможного соглашения по контролю вооружений с США

    103-летний старец рассказал о своей диете и отношении к алкоголю

    Врач рассказала о скрытом вреде семечек

    В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

    ВСУ попытались атаковать несколько районов Ростовской области

    Европу обвинили в неискренней помощи Украине

    Российский военный рассказал об убегающих с позиций женщинах-военнослужащих ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости