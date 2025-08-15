Названа главная цель Трампа на встрече с Путиным

Политолог Дубравский: Трамп хочет убедить Путина провести встречу с Зеленским

На саммите на Аляске президент США Дональд Трамп хочет убедить президента России Владимира Путина провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«По сути, Трамп согласился на предварительную встречу только для того, чтобы убедить Путина встретиться с Зеленским», — подчеркнул он.

По мнению политолога, американский лидер намерен организовать трехсторонний саммит США, России и Украины. Вместе с тем для российской делегации конфликт на Украине является лишь одной из тем обсуждения с представителями администрации Трампа.

Павел Дубравский также назвал ключевые темы саммита Путина и Трампа. По его мнению, он будет посвящен прежде всего двустороннему экономическому взаимодействию.