Политолог назвал ключевые темы саммита Путина и Трампа

Политолог Павел Дубравский: Путин и Трамп обсудят экономическое взаимодействие
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены в первую очередь обсудить вопросы двустороннего взаимодействия на саммите на Аляске. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Будет обсуждаться не только конфликт на Украине, но и финансовые вопросы и экономическое взаимодействие между Россией и США», — заметил он.

По мнению политолога, саммит можно охарактеризовать прагматичным и даже предпринимательским подходом — каждая из сторон хочет получить наибольшую выгоду. Вместе с тем встреча может носить лишь предварительный характер, станет только сверкой позиций сторон, заключил эксперт.

Ранее Дональд Трамп захотел нарушить обещание, якобы данное президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, он готов затронуть на встрече с Владимиром Путиным вопрос территорий, хотя в разговоре с украинским лидером обещал исключить его из повестки саммита.

