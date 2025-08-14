Трамп захотел нарушить якобы данное Зеленскому обещание

Трамп заявил, что на встрече с Путиным затронет вопрос обмена территориями

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным затронет вопрос обмена территориями в рамках урегулирования украинского конфликта. Его слова передает Reuters.

«Будут взаимные уступки по границам и территориям», — отметил американский лидер.

При этом ранее издание NBC News сообщило со ссылкой на источники, что Трамп в ходе видеоконференции с участием Зеленского и лидеров европейских стран якобы пообещал не обсуждать с Путиным вопрос территорий.

Встреча президентов России и США состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.