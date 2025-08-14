Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 14 августа 2025Мир

Трамп захотел нарушить якобы данное Зеленскому обещание

Трамп заявил, что на встрече с Путиным затронет вопрос обмена территориями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным затронет вопрос обмена территориями в рамках урегулирования украинского конфликта. Его слова передает Reuters.

«Будут взаимные уступки по границам и территориям», — отметил американский лидер.

При этом ранее издание NBC News сообщило со ссылкой на источники, что Трамп в ходе видеоконференции с участием Зеленского и лидеров европейских стран якобы пообещал не обсуждать с Путиным вопрос территорий.

Встреча президентов России и США состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Трамп наградил культовых американских артистов

    Опровергнут смертельный миф об артериальном давлении

    Российским экспортерам разрешили оставлять всю валюту себе

    Поедающих водоросли коров заметили в России

    Власти назвали фейком сообщения об эвакуации Белгорода

    На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

    56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

    Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

    Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости