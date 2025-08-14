Мир
Трамп дал обещание Зеленскому

NBC: Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с участием его украинского коллеги Владимира Зеленского и лидеров европейских стран пообещал не обсуждать с президентом России Владимиром Путиным вопрос территорий Украины. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора в среду, что не намерен обсуждать возможные территориальные изменения во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», — говорится в публикации.

По данным источников издания, в ходе разговора все присутствовавшие, в том числе Трамп, согласились с тем, что Украина должна принимать активное участие в переговорах и сама решать, на какие территориальные уступки она готова пойти.

Видеоконференция с участием президента США и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

