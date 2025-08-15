Бывший СССР
В России поддержали мост Трампа

Оверчук: Россия поддерживает Армению в вопросе моста Трампа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Россия поддерживает Армению в вопросе организации проект транспортных коммуникаций через Зангезурский коридор, который прозвали «мостом Трампа». Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

«Мы рассматриваем этот вопрос. Армения является нашим стратегическим союзником. Если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно, здесь поддерживаем», — заявил Оверчук.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на критику «моста Трампа». По его словам, новый проект станет одной из значимых составных частей международных транспортных маршрутов.

