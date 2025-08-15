Россия
12:27, 15 августа 2025Россия

В России сообщили об ожесточенных боях с ВСУ

Боец ВС России с позывным Мороз: ВСУ очень сильно огрызаются
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российский военный с позывным Мороз рассказал об ожесточенных боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Рассказ военнослужащего опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

«Враг здесь очень сильно огрызается», — сообщил военнослужащий. О каком направлении спецоперации идет речь, он не уточнил.

При этом Мороз добавил, что российским войскам удается вести успешные боевые действия, даже несмотря на сопротивление ВСУ. «Противник пошел в наступление под одной деревней, с самого раннего утра поднимал "птичку" (...) [ВС России] поразили три бронемашины и взвод личного состава, тем самым отразив полностью их наступление», — рассказал боец.

Ранее стало известно о возможной обманной тактике ВСУ в российском приграничье.

