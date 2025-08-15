Россия
Стало известно о возможной обманной тактике ВСУ в российском приграничье

Военблогеры «Архангела спецназа»: Атаки БПЛА ВСУ могут быть отвлекающим маневром
Марк Леонов
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и области могут быть отвлекающим маневром. Об этом стало известно из публикации проекта «Архангел спецназа» в Telegram.

По мнению военблогеров, параллельно с ударами по приграничью ВСУ могут вести подготовку к боевым действиям иного характера.

«Атаки могут быть отвлекающим маневром. Пока ВСУ бьют по гражданским и все об этом говорят, у Брянской и Курской областей отмечаются скопления противника», — заявили авторы издания о возможной обманной тактике украинских войск.

Белгород подвергся атакам украинских беспилотников 14 августа. По словам губернатора, «такого еще не было в современной истории». Один из ударов пришелся по движущемуся автомобилю. Пострадали три человека, их госпитализировали.

