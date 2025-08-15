Мир
23:29, 15 августа 2025Мир

В США проанализировали «язык тела» Путина и Трампа на встрече

CNN: Язык тела Путина и Трампа во время встречи был далек от холодного
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Язык тела» президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на встрече в Анкоридже на Аляске «далек от холодного». Такой вывод сделал CNN.

«Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», — отмечает американский телеканал.

Как указывает CNN, когда российский лидер приближался к главе Соединенных Штатов по красной дорожке, Трамп несколько раз хлопнул в ладоши. Затем они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину американского президента.

Ранее Путина успели запечатлеть в лимузине Трампа. Репортерам удалось снять, как главы двух стран едут в бронированном автомобиле Beast концерна Cadillac. Сквозь стекло видно, как президенты разговаривают и улыбаются.

