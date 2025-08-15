Забота о себе
Врач рассказала о скрытом вреде семечек

Врач Байтурова: Поедание семечек в большом количестве может навредить почкам
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В свежих семенах много витаминов и микроэлементов, но злоупотреблять ими не стоит — не больше горсти продукта время от времени, но не каждый день, рассказала эндокринолог Байтурова Евгения. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эндокринолог рассказала, что в жареных семечках содержится очень большая доля растительного масла и соли, а количество полезных веществ минимально из-за термической обработки. Она добавила, что семечки могут стать причиной лишнего веса, поскольку люди не замечают сколько их съедают, а между тем в 100 граммах продукта содержится 600 калорий.

«В жареных семечках от популярных производителей часто обнаруживается кадмий — это тяжелый металл и токсичный элемент, который накапливается в организме и может вызывать со временем развитие различных патологий. Среди них: нарушение или снижение функции почек, выведение кальция из костей, усугубление риска остеопороза, нарушения репродуктивной функции у мужчин и женщин», — рассказала Байтурова.

Эксперт отметила также, что жарка семечек в масле, которое не меняется своевременно, насыщает их канцерогенами, которые в будущем могут вызвать как различные патологии, так и онкологию. Если от привычки грызть семечки сложно избавиться, нужно хотя бы ограничить себя в их количестве, посоветовала эндокринолог.

Ранее гастроэнтеролог Алена Трапезникова рассказала о факторах, которые повышают риск развития рака кишечника. Среди них медик выделила курение и употребление алкогольных напитков.

