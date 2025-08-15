Бывший СССР
ВСУ нанесли массированный удар по городу в ДНР

RusVesna: ВСУ ударили по городу Енакиево в ДНР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Прогремело несколько взрывов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Гремят взрывы. Сообщается о массовом налете дальних дронов ВСУ», — говорится в сообщении.

На опубликованных снимках видно, что в городе началось несколько пожаров. Официальная информация пока не поступала, о пострадавших не сообщалось.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении над российскими регионами 13 беспилотников ВСУ в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. Один из них был сбит на Республикой Калмыкия.

