Над регионами России за три часа сбили почти полтора десятка беспилотников

Минобороны: За три часа над регионами России сбито 13 беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

За три часа — с 17:00 до 20:00 по московскому времени — над регионами России силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито почти полтора десятка украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, восемь из них ликвидировали в небе над Белгородской областью. Еще четыре беспилотника сбили над Ростовской областью, а один — над Республикой Калмыкия.

Днем 14 августа сообщалось, что Белгород подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины.

