13:13, 16 августа 2025Силовые структуры

Россиянин ограбил магазин ради кофе и жвачки

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

Полиция Липецка задержала 24-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина и избиении нескольких его сотрудников. Об этом сообщает сайт регионального управления МВД России.

Добычей злоумышленника стали кофейная продукция и упаковки с жевательной резинкой, которые он взял с открытого стеллажа. Когда мужчина направился к выходу, работники торговой точки попытались остановить его, но не смогли.

После установления личности преступника и его местонахождения он был задержан. Суд Советского района удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

Ранее сообщалось, что московские правоохранители задержали грабителей, отнявших у мужчины сумку, в которой находились 1,5 миллиона рублей. При этом сам пострадавший тоже задержан, потому деньги он получил от обманутого им 53-летнего столичного жителя. Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и мошенничестве.

