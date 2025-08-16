Россиянин ограбил магазин ради кофе и жвачки

В Лицепке мужчина избил сотрудников супермаркета ради кофе и жвачки

Полиция Липецка задержала 24-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина и избиении нескольких его сотрудников. Об этом сообщает сайт регионального управления МВД России.

Добычей злоумышленника стали кофейная продукция и упаковки с жевательной резинкой, которые он взял с открытого стеллажа. Когда мужчина направился к выходу, работники торговой точки попытались остановить его, но не смогли.

После установления личности преступника и его местонахождения он был задержан. Суд Советского района удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

