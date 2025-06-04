В Москве грабители отобрали у мошенника более миллиона рублей

Shot: В Москве двое неизвестных украли у мошенника около 1,5 миллиона рублей

В Москве грабители похитили у мошенника около 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в районе Вешняки. Двое неизвестных отобрали у мужчины сумку с деньгами, которые тот получил от обманутого 53-летнего жители столицы.

По информации канала, грабителей поймали, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ. Кроме того, был задержан и сам пострадавший — против него возбудили дело по статье «Мошенничество».

Ранее МВД России назвало простой способ уберечься от мошенников. В ведомстве порекомендовали россиянам проверять ссылки, полученные в мессенджерах, на сайте VirusTotal.