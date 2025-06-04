Россиянам назвали простой способ уберечься от мошенников

МВД РФ посоветовало проверять подозрительные ссылки на сайте VirusTotal

МВД России порекомендовало жителям страны проверять ссылки, полученные в мессенджерах, на специальном сайте. Простой способ уберечься от мошенников ведомство назвало в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Для проверки ссылки на предмет фишинга или вредоносного программного обеспечения в МВД посоветовали воспользоваться сайтом VirusTotal, который анализирует подозрительные файлы и ссылки. Чтобы проверить адрес, нужно скопировать его и вставить на портале в строку поиска в разделе с URL, указали в ведомстве.

Согласно опубликованным скриншотам, VirusTotal затем покажет, безопасна ли проверяемая ссылка с точки зрения разных поставщиков систем безопасности. Положительный ответ будет показан зеленым цветом, а отрицательный — красным. «Если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, проверяемый сайт опасен!» — предупредили в МВД.

Ранее в ведомстве описали схему мошенников с трудоустройством. Уточнялось, что злоумышленники предлагают россиянам набирать тексты со сканов, а затем просят внести одноразовый платеж.

Перед этим также стало известно, что мошенники подделали сайт МВД России, чтобы красть данные россиян. Фишинговый ресурс имел адрес, похожий адрес настоящего сайта ведомства.