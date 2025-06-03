Россиянам раскрыли схему предлагающих работу мошенников

МВД: Мошенники предлагают заработок на наборе текста и просят одноразовый платеж

В МВД России предупредили о мошенниках, предлагающих заработок на наборе текстов со сканов. Схема злоумышленников описана в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве опубликовали переписку мошенников с жертвой, согласно которой согласившихся на удаленную подработку граждан просят перейти на сайт, где приведен список актуальных заказов. При этом на портале указано, что работнику, взявшему тот или иной заказ, нужно внести одноразовый платеж.

«Одноразовый платеж — это небольшая сумма, которая возвращается вам вместе с оплатой за выполненный заказ. Он позволяет нам обеспечить надежность и качество выполнения работ», — говорится на сайте. Однако, как предупредили в МВД РФ, после получения платежа предполагаемый работодатель пропадает.

Ранее аналитики компании по борьбе с киберпреступностью F6 рассказали о мошенничестве с модными игрушками Лабубу. В частности, злоумышленники в Telegram предлагают пользователям купить игрушку, а после перевода денег исчезают.

Перед этим стало известно, что аферисты начали притворяться представителями IT-компаний, предлагая якобы поучаствовать в закрытом тестировании некоторых сервисов. Участникам тестирования мошенники обещают денежное вознаграждение, бонусы и другие поощрения.