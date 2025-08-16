Бывший СССР
На Украине оценили возможность территориальных уступок

Экс-президент Украины Порошенко: Мы не торгуем своей территорией
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Украине заявили, что территориальные уступки с их не могут быть частью соглашения о прекращении огня. Такую возможность оценил экс-президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности) в эфире французского телевидения, его слова передает Telegram-канал Obozrevatel.ua.

«Мы не торгуем своей территорией. Это бы создало очень опасный прецедент», — объяснил Порошенко. Он также подчеркнул, что правительство не пойдет на такое соглашение.

Ранее Порошенко заявил, что сейчас неподходящее время для заключения мира между Москвой и Киевом. Он добавил, что мирное соглашение состоит из большого количества пунктов, поэтому его не время заключать сейчас.

