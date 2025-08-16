Мир
00:43, 16 августа 2025

На Западе оценили встречу Трампа и Путина

Телеканал Sky News считает, что встреча Путина и Трампа идет успешно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, начавшаяся более двух часов назад, идет успешно. Об этом пишет Sky News.

По мнению британского телеканала, то, что переговоры глав государств по-прежнему продолжаются, «может иметь значение», поскольку ранее Трамп обещал досрочно покинуть встречу, если она будет «плохой».

О встрече Трампа и Путина также высказалась член Совета Федерации Наталия Косихина. Она заявила, что президенты продемонстрировали высокий уровень доверия друг другу, отправившись на переговоры в одном лимузине.

