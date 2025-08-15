Россия
23:58, 15 августа 2025Россия

В России увидели готовность Путина и Трампа к открытому диалогу

Сенатор Косихина заявила, что Путин и Трамп показали высокий уровень доверия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продемонстрировали высокий уровень доверия друг другу. На это РИА Новости указала член Совета Федерации Наталия Косихина.

Она отметила, что лидеры двух стран отправились на переговоры в одном лимузине. «Это можно расценивать как демонстрацию высокого уровня доверия и готовности к открытому диалогу, в том числе в неформальной обстановке», — заявила сенатор.

Трамп встретил Путина у трапа президентского лайнера. Главы государств пожали друг другу руки и вдвоем сели в бронированный лимузин американского лидера «Зверь». После этого на военной базе Элмендорф-Ричардсон начался саммит на высшем уровне, переговоры длятся уже более часа.

