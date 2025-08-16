Мир
Появились новые кадры встречи Путина и Трампа

Кремль опубликовал новое видео со встречи Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появились новые кадры с саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. ролик опубликован в официальном Telegram-канале Кремля.

На видео видно, как лидеры двух стран общаются после итоговой пресс-конференции и жмут друг лругу руки. При этом и Трамп, и Путин находятся в хорошем настроении.

Ранее Трамп заявил, что отношения лидеров двух государств всегда были прекрасными. Глава США также дал оценку завершившемуся саммиту с российским коллегой Владимиром Путиным. По его мнению, встреча прошла «на десятку» по десятибалльной шкале. В свою очередь, Путин оценил состоявшийся диалог как «очень хороший».

