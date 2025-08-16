Экономика
21:21, 16 августа 2025Экономика

Россиянам рассказали о новой выплате для семей с детьми

Профессор Виноградов: С 2026 года появится выплата для семей с 2 и более детьми
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С 2026 года в России появится новая выплата для семей с двумя и более детьми. Об этом предупредил профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, речь идет о частичном возмещении начисленного за прошлый год налога на доход физических лиц (НДФЛ). Воспользоваться льготой смогут семьи, где дети не достигли 18 лет (при обучении на очной форме этот возраст увеличивается до 23 лет), среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума. Также получить выплату может заявитель, не имеющий долгов по алиментам.

Ранее старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов заявил, что в России следует увеличить декретные для роста рождаемости.

