04:30, 16 августа 2025Мир

Трамп высказался о ядерном потенциале России

Трамп заявил, что с большим ядерным потенциалом России необходимо считаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает большим ядерным потенциалом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Он назвал Соединенные Штаты «номером один», а Россию — «номером два» в мире по ядерным вооружениям. Глава Белого дома признал, что с этим необходимо считаться. «Это нужно уважать», — подчеркнул он.

Ранее Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия и заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации. Он отметил, что ядерные арсеналы достигли «сумасшедшей» мощности, и было бы здорово, если бы все страны избавились от этого типа оружия.

