Немецкий политолог Рар: Трамп может выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине. Вероятность этого допустил немецкий политолог Александр Рар в беседе с РИА Новости.

По его словам, в случае принятия подобного решения вся ответственность за Киев упадет на плечи европейцев. «В отличие от Трампа, который объективно оценивает ситуацию на поле боя и признает российские национальные интересы, европейцы впадут в полную истерику и будут снабжать Украину все новым оружием (закупая его в Америке), в надежде на некий "прорыв" ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») на фронте», — заявил Рар.

Эксперт из Германии добавил, что Евросоюз, несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского втянуть Европу в конфликт, не пойдет на открытые военные действия против обладающей ядерным оружием России. Однако, считает политолог, европейцы продолжат поддерживать Киев в «войне на истощение».

При этом Рар подчеркнул, что есть вариант, при котором Зеленского заменит более сговорчивый политик, согласившийся на сдачу территорий. «Или же, наоборот, украинские националисты пойдут ва-банк, полагаясь на поддержку Европы», — заключил он.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа жители Украины получили сигнал о том, что мир возможен. Он обратил внимание, что об этом прямо заявил глава Белого дома. Однако, считает парламентарий, Зеленский — единственный, кто мешает достижению договоренностей.