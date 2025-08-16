В Раде заявили о полученном жителями Украины сигнале после встречи Путина и Трампа

Депутат Дмитрук: Украина получила сигнал, что Зеленский мешает достижению мира

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа жители Украины получили сигнал о том, что мир возможен. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в беседе с ТАСС.

Парламентарий обратил внимание на слова Трампа о том, что Путин хочет завершения конфликта. «И еще важнее то, что он вновь напомнил: война — это проект [президента Украины Владимира] Зеленского и его кураторов. Она началась по его воле, продолжается из-за него и удерживается им же», — считает Дмитрук.

Он подчеркнул, что Зеленский — единственный, кто мешает достижению мира, и именно он несет ответственность за то, что Украина «до сих пор заливается кровью».

Ранее в Киеве выступили против позиции Трампа, заявившего, что предпочитает прекращению огня быстрое мирное соглашение. По словам советника главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, сначала должны быть остановлены боевые действия, что откроет пространство для дипломатии.

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча президентов России и США. Путин выразил удовлетворение от прошедших переговоров. В свою очередь, Трамп оценил встречу на «десять из десяти», однако признал, что сделка не удалась.