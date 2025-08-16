РИА: ВСУ понесли большие потери, чтобы снять видео о взятии Новоконстантиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери, пытаясь снять видео о взятии села Новоконстантиновка в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, украинские войска предприняли две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки и Алексеевки и потеряли до 70 процентов личного состава штурмовых групп, а также две боевые бронированные машины и бронетранспортер.

Отмечается, что командованию 225-го отдельного штурмового полка ВСУ велели «любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ».

Ранее Генштаб ВСУ заявил об освобождении сел Степовое и Новоконстантиновка в Сумской области. При этом, как указал Telegram-канал «Военкоры русской весны», Армия России никогда не заходила в данные населенные пункты, а «просто обстреливала, без попыток взять под контроль».