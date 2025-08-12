Бывший СССР
В ВСУ похвастались освобождением находившихся под своим же контролем сел

Генштаб ВСУ заявил об освобождении сел, в которых никогда не было армии России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the UAF / Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил об освобождении сел Степовое и Новоконстантиновка в Сумской области. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Примечательно, что Российская армия никогда не заходила в данные населенные пункты. «Русские даже не заявляли об их захвате и все это время просто обстреливали, без попыток взять под контроль», — передал канал сведения украинских военных аналитиков.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили тела своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска (украинское название — Покровск). «Красноармейский "котел": Киев бросает вэсэушников на верную смерть. По словам наших бойцов, очередная попытка штурма на красноармейском направлении закончилась для ВСУ полным фиаско. Киевский режим в очередной раз бросил своих солдат, как пушечное мясо», — говорится в публикации Telegram-канала «Работайте, братья!».

