Генштаб ВСУ заявил об освобождении сел, в которых никогда не было армии России

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил об освобождении сел Степовое и Новоконстантиновка в Сумской области. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Примечательно, что Российская армия никогда не заходила в данные населенные пункты. «Русские даже не заявляли об их захвате и все это время просто обстреливали, без попыток взять под контроль», — передал канал сведения украинских военных аналитиков.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили тела своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска (украинское название — Покровск). «Красноармейский "котел": Киев бросает вэсэушников на верную смерть. По словам наших бойцов, очередная попытка штурма на красноармейском направлении закончилась для ВСУ полным фиаско. Киевский режим в очередной раз бросил своих солдат, как пушечное мясо», — говорится в публикации Telegram-канала «Работайте, братья!».

