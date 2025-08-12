Бывший СССР
ВСУ бросили тела украинских солдат в красноармейском «котле»

ВСУ бросили тела солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили тела солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!»

«Красноармейский "котел": Киев бросает ВСУшников на верную смерть. По словам наших бойцов, очередная попытка штурма на красноармейском направлении закончилась для ВСУ полным фиаско. Киевский режим в очередной раз бросил своих солдат как пушечное мясо», — говорится в публикации.

Уточняется, что российские подразделения уничтожили всех бойцов ВСУ, пытавшихся штурмовать на данном участке фронта.

Ранее на Украине признали критической ситуацию для ВСУ в районе Красноармейска. Об этом в публичном обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил экс-командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич.

