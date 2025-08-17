17 августа секонд-хенды напоминают всему миру о том, как важно вторичное потребление. В Испании идет Большая неделя Бильбао. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 17 августа в России и мире, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в мире

День секонд-хенда

День секонд-хенда призван напомнить людям о важности повторного потребления одежды и аксессуаров. В последние годы покупать одежду в секондах становится модно: они позволяют сэкономить и найти уникальные вещи известных брендов из старых коллекций. Кроме того, считается, что этот тренд благотворно влияет на экологию, ведь для пошива новых вещей предприятия затрачивают много природных ресурсов и в процессе производства загрязняют окружающую среду.

Какие еще праздники отмечают в мире 17 августа

День любимого дивана;

День лысых ежиков;

Всемирный день медоносных пчел.

Праздники в разных странах 17 августа

Большая неделя Бильбао в Испании

Фото: Europa Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В субботу после католического праздника Успения Богоматери в испанском городе Бильбао начинается ежегодный фестиваль, который длится девять дней. В эти дни весь город превращается в большую концертную площадку: с утра до ночи жителям Бильбао показывают соревнования силачей, цирковые представления и, конечно, корриду. В 2009 году праздник был объявлен главным из десяти чудес нематериального культурного наследия Испании.

Какой церковный праздник 17 августа

Праздник иконы Казанской Божией Матери (Пензенской)

Икону Казанской Божией Матери только что основанной Пензе подарил царь Алексей Михайлович в качестве благословения. Икона скоро прославилась как чудотворная: согласно преданию, верующие, которые приходили к ней молиться о здоровье и благополучии, получали помощь от Богоматери.

Считается, что икона помогла спасти пензенцев во время кубанского погрома 1717 года, когда на город напали ногайские татары. Ночью накануне осады жители города, не смыкая глаз, молились Богородице, а наутро икону вынесли на крепостной вал. Когда ногайцы атаковали, Пензенская икона потемнела и Богоматерь как бы отвернулась от врагов. Пока горожане читали молитвы, в стане татар произошло смятение — они обратились в бегство.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 17 августа

День памяти преподобномученицы Евдокии Римляныни

День памяти Семи отроков, иже во Ефесе

День памяти мучеников Симеона и Димитрия Воробьевых

Обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера

Приметы на 17 августа

Если козы и коровы принюхиваются — будет дождь.

Какая погода 17 августа — такую ждать и в ноябре.

Если незамужняя девушка в этот день пойдет на свидание, ее обязательно обманут.

Кто родился 17 августа

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

В 2025 году 83 года исполнилось бы Муслиму Магомаеву — певцу, народному артисту СССР, голосу целой эпохи. Многие его песни стали классикой эстрады: «Синяя вечность», «Королева красоты», «Лучший город земли», «Верни мне музыку», «Чертово колесо» и другие композиции.

В 1997 году именем артиста была названа одна из малых планет Солнечной системы — 4980 Magomaev

В 2025 году советскому и российскому актеру, народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 90 лет. Он был одним из самых востребованных актеров Советского Союза. Широкому зрителю Табаков запомнился благодаря ролям в картинах «Двенадцать стульев», «Человек с бульвара Капуцинов», «Война и мир», «Д'Артаньян и три мушкетера» и других популярных фильмах. Кроме того, Табаков занимался дубляжом: его голосом говорит знаменитый кот Матроскин из мультфильма «Простоквашино».

Кто еще родился 17 августа