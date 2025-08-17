Спорт
18:10, 17 августа 2025Спорт

Чимаев рассказал о вкладе Кадырова в чемпионство UFC

Боец MMA Чимаев заявил, что благодаря главе Чечни Кадырову стал чемпионом UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев рассказал о вкладе главы Чечни Рамзана Кадырова в чемпионство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что именно Кадыров вернул его в спорт, когда он принял решение завершить карьеру. «Благодаря ему я стал чемпионом. И я ему дал слово, что заберу титул в Чечню. И забрал!» — поделился он.

Ранее Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе. В главном бою турнира UFC 319, прошедшего в Чикаго, он победил владевшего поясом южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

Чимаев — уроженец Чечни. В возрасте 16 лет он вместе с семьей переехал в Швецию, которую представлял до 2023 года. Затем боец перешел под флаг ОАЭ и получил паспорт страны.

