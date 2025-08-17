Спорт
10:05, 17 августа 2025Спорт

Чимаев стал чемпионом UFC

Хамзат Чимаев одержал победу над дю Плесси и стал чемпионом UFC в среднем весе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Yeazell / Reuters

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и стал чемпионом UFC в среднем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся в Чикаго (США) и возглавил турнир UFC 319. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44).

31-летний Чимаев остался непобежденным, выиграв все 15 поединков в карьере. дю Плесси потерпел третье поражение в боях по правилам ММА, в его активе 23 победы.

15 августа на пресс-конференции перед боем Чимаев одной фразой рассмешил болельщиков. Дю Плесси говорил о чемпионском поясе в среднем весе, которым он на тот момент владел, когда Чимаев взял микрофон и сказал: «Африка больше никогда не увидит этого пояса».

    Все новости