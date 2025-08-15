Спорт
19:58, 15 августа 2025Спорт

Чимаев одной фразой рассмешил болельщиков перед боем за титул в UFC

Чимаев фразой «Африка больше не увидит этого пояса» рассмешил болельщиков
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев одной фразой рассмешил болельщиков на пресс-конференции перед поединком за титул чемпиона UFC в среднем весе с представителем ЮАР Дрикусом Дю Плесси. Запись доступна на YouTube-канале UFC.

Дю Плесси говорил о чемпионском поясе в среднем весе, которым в данный момент владеет, когда Чимаев взял микрофон и сказал: «Африка больше никогда не увидит этого пояса». Его слова рассмешили присутствовавших в зале болельщиков.

Бой Чимаева и Дю Плесси за титул чемпиона UFC в среднем весе возглавит турнир UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа. 31-летний Чимаев остается непобежденным, выиграв все 14 поединков в карьере. Дю Плесси также 31 год, в его активе 23 победы при двух поражениях в боях по правилам ММА.

8 августа Чимаев ответил на вопрос о помощи президента Дональда Трампа в получении визы в США. Он намекнул, что Трамп поспособствовал тому, чтобы он получил визу и провел бой в стране. Последний раз Чимаев выступал в США в 2022 году, когда на турнире UFC 279 победил американца Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

