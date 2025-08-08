Чимаев ответил на вопрос о помощи Трампа в получении визы в США

Боец UFC Чимаев связал получение визы в США с президентством Трампа

Представляющий ОАЭ боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев ответил на вопрос о помощи президента Дональда Трампа в получении визы в США. Его слова с пресс-конфеенции перед турниром UFC 319 приводит «Спорт-Экспресс».

«Все знают, что у меня не было визы в США, поэтому я не дрался там. Итак, Дональд Трамп услышал, что мы собираемся драться», — заявил Чимаев.

17 августа Чимаев подерется с Дрикусом дю Плесси за чемпионский пояс в среднем весе. Бой пройдет на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

31-летний Чимаев остается непобежденным в ММА. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения.