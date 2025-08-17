Члены «коалиции желающих» обсудили территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины

«Коалиция желающих» обсудила вопрос территорий Украины перед встречей с Трампом

Члены «коалиции желающих» перед встречей с президентом США Дональдом Трампом обсудили территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный неназванный источник.

«Обсуждали основные сейчас вопросы: санкции против России, исключительное право Украины в принятии решения по своей территории и тему гарантий безопасности», — заявил собеседник агентства.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что в обмен на территориальные уступки со стороны Киева Москва готова пойти на такой же шаг в пяти областях Украины, не уточняя, о каких именно регионах идет речь. По его словам, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

«Политика страны» предположила, что речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Россия якобы готова вывести из этих регионов свои войска. «А также не претендовать на всю территорию Херсонской и Запорожской областей», — сказано в сообщении.