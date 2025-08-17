Бывший СССР
Колумбийские наемники пожаловались на плохое отношение со стороны руководства ВСУ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Многие колумбийские наемники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) хотят уехать из страны из-за плохого отношения к ним нанимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отставного колумбийского военного Альфонсо Мансура.

По его словам, многим колумбийцам иногда не платят. «Многие из тех [наемников], у кого я брал интервью, хотели как можно скорее уехать оттуда и найти возможность отправиться на работу в Польшу», — заявил он.

Мансур подчеркнул, что его соотечественники в Луцке жаловались на плохое отношение командиров, а также жаловались, что их гонят на передовую из-за того, что они колумбийцы.

Ранее пленный боец ВСУ Петр Климишевский рассказал об азербайджанском наемнике, командующем второй ротой 225-й бригады, который утилизировал украинцев. По словам украинского бойца, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана, а также «вторую роту сливал очень быстро».

