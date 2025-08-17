Россия
В России ответили на слова Зеленского о лучшей линии для переговоров

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Без урегулирования территориального вопроса ситуация на Украине не разрешится, отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о лучшей линии для переговоров.

«Я не знаю, что он имел в виду. Если то, что они будут отстаивать границу, то это точно не шаг к мирным переговорам. Возможно, после разговора с [президентом США Дональдом] Трампом что-то по-другому будет», — поделилась Журова.

По словам депутата, линия фронта нестабильна и смещается ежедневно.

«Наши четыре территории в том составе, в котором мы себе их понимаем, должны остаться в составе России. Но я даже сейчас не могу сказать точно, где проходит линия фронта. Если ее зацементировать на момент подписания, то вопрос все равно будет стоять: где эти точки, где будет проведена граница? Потому что это очень важно. Это надо решать принципиально», — заключила Журова.

Ранее Зеленский назвал линию соприкосновения лучшей линией для переговоров с Россией. Он заявил, что европейцы поддерживают это решение.

