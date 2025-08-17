Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 17 августа 2025Мир

Макрон допустил признание Украиной утраты части территорий в рамках мирного договора

Макрон допустил признание Украиной утраты территорий по мирному договору
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Philippe Magoni / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами допустил признание Украиной факта утраты части своих территорий в рамках перемирия или мирного договора. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщает ТАСС.

«Она [Украина] не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не противоречит международному праву, но это очень серьезная уступка», — заявил он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что в обмен на территориальные уступки со стороны Киева Москва якобы готова пойти на такой же шаг в пяти областях Украины. По его словам, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

СМИ предположили, что речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, а также о находящейся под контролем ВСУ территории Херсонской и Запорожской областей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    Стало известно о ранениях генерала Абачева

    Макрон допустил признание Украиной утраты части территорий в рамках мирного договора

    В России ответили на слова Зеленского о лучшей линии для переговоров

    Зеленский заявил о готовности обсуждать вопрос территорий на встрече с Путиным и Трампом

    Уровень английского Путина оценили

    Члены «коалиции желающих» обсудили территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины

    Избитый американским рэпером охранник высказался о компенсации

    Рубио предупредил о риске роста цен на нефть из-за санкций против Китая

    Стало известно о нехватке людей и дронов у ВСУ на запорожском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости