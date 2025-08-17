Макрон допустил признание Украиной утраты части территорий в рамках мирного договора

Макрон допустил признание Украиной утраты территорий по мирному договору

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами допустил признание Украиной факта утраты части своих территорий в рамках перемирия или мирного договора. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщает ТАСС.

«Она [Украина] не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не противоречит международному праву, но это очень серьезная уступка», — заявил он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что в обмен на территориальные уступки со стороны Киева Москва якобы готова пойти на такой же шаг в пяти областях Украины. По его словам, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

СМИ предположили, что речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, а также о находящейся под контролем ВСУ территории Херсонской и Запорожской областей.