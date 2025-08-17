На подлете к Воронежу сбили украинский беспилотник

Губернатор Гусев: На подлете к Воронежу сбили украинский беспилотник

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 17 августа, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

«Режимы непосредственной угрозы в Воронеже и опасности атаки БПЛА в регионе сохраняются», — предупредил глава области.

По его словам, силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Воронежем. Тогда также не сообщалось о пострадавших и каких-либо разрушениях.