Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 17 августа 2025Россия

На подлете к Воронежу сбили украинский беспилотник

Губернатор Гусев: На подлете к Воронежу сбили украинский беспилотник
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 17 августа, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

«Режимы непосредственной угрозы в Воронеже и опасности атаки БПЛА в регионе сохраняются», — предупредил глава области.

По его словам, силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Воронежем. Тогда также не сообщалось о пострадавших и каких-либо разрушениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    Германия назвала условие для начала переговоров по Украине

    Стали известны детали поездки Путина и Трампа в одном лимузине

    В Европе допустили повторение инцидента в Овальном кабинете

    На подлете к Воронежу сбили украинский беспилотник

    Раскрыты детали поездки Мерца, Макрона и Стармера в США с Зеленским

    Чимаев стал чемпионом UFC

    В МИД рассказали о безразличии ЮНЕСКО к нанесенному Курской области ущербу

    В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

    Дмитриев указал на панику западных союзников Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости