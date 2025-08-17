Бывший СССР
10:54, 17 августа 2025Бывший СССР

На Украине ввели новые правила воинского учета для женщин с медицинским образованием

Украинкам-медикам нужно пройти медкомиссию для воинского учета
Мария Винар

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине в августе ввели новые правила воинского учета для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Политика страны».

Так, учебные заведения страны обязали в течение семи дней после выпуска подать в Кировоградский ТЦК (аналог военкомата) списки выпускниц по двум упомянутым направлениям. Данные о них автоматически внесут в Единый государственный реестр призывников. После этого женщинам в течение 60 дней нужно пройти медкомиссию. Нарушение правил может обойтись украинкам штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен.

В то же время уточняется, что для женщин, которые встали на учет, ограничения для выезда из страны отсутствуют.

Ранее сообщалось, что на Украине утвердило нововведение, согласно которому мужчины старше 25 лет будут получать воинское звание «солдат (матрос) запаса» с одновременной постановкой на воинский учет. Постановление также предусматривает, что данное правило коснется женщин с медицинским образованием.

