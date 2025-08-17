Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:12, 17 августа 2025Культура

Певца Shaman и Мизулину внесли в базу «Миротворца»

Shaman и Мизулина попали в базу сайта «Миротворец»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Екатерина Мизулина и Shaman

Екатерина Мизулина и Shaman. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина были внесены в базу «Миротворца» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личная информация об исполнителе появилась на сайте в марте 2023 года. Владельцы ресурса обвинили Ярослава Дронова в открытой информационной поддержке специальной военной операции России.

Екатерина Мизулина оказалась на «Миротворце» также в 2023 году. Главе Лиги безопасного интернета приписывают те же обвинения и якобы «пропаганду войны».

На днях сообщалось, что российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, попала в базу данных украинского сайта. В частности, причиной стало участие Бойко в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    Синоптик сообщил о завершении летнего тепла в Москве

    Депутат Европарламента призвал Зеленского вернуться к переговорам

    Средства ПВО сбили 46 БПЛА над российскими регионами

    Певца Shaman и Мизулину внесли в базу «Миротворца»

    Над российским регионом прогремело более десяти взрывов

    Прилепин оценил опасность Украины для России

    Российские военные уничтожили группу французских наемников

    ВКС России сбили БПЛА в российском регионе

    Несколько взрывов прозвучали еще в одном российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости