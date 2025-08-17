Певца Shaman и Мизулину внесли в базу «Миротворца»

Shaman и Мизулина попали в базу сайта «Миротворец»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина были внесены в базу «Миротворца» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личная информация об исполнителе появилась на сайте в марте 2023 года. Владельцы ресурса обвинили Ярослава Дронова в открытой информационной поддержке специальной военной операции России.

Екатерина Мизулина оказалась на «Миротворце» также в 2023 году. Главе Лиги безопасного интернета приписывают те же обвинения и якобы «пропаганду войны».

На днях сообщалось, что российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, попала в базу данных украинского сайта. В частности, причиной стало участие Бойко в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году.

