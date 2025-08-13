Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:33, 13 августа 2025Культура

Популярная российская певица попала в «Миротворец»

Певицу Mia Boyka внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Отмечается, что причиной стало участие Бойко в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году, а также «незаконная коммерческая деятельность» в республике.

Ранее сообщалось, что певица украинского происхождения Анна Дзюба (псевдоним — Анна Asti) была внесена в базу данных «Миротворца». Личная информация об исполнительнице появилась в базе сайта в октябре 2023 года, она была внесена туда в связи с получением российского гражданства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    Россияне застряли в аэропорту Грузии на десять часов в ожидании вылета в Москву

    Наказавшего пулей ребенка вместо его отца россиянина отправили в СИЗО

    Заявление Зеленского перед встречей Путина и Трампа раскритиковали в США

    Жительница Колодезей рассказала о заходе российских войск в село

    Подтверждено получение Индией новейших российских ракет 40Н6

    Стала известна позиция Сафонова после перехода в ПСЖ украинца

    На Западе будут умолять Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным

    На Западе заявили о сильных козырях Путина

    Аляске предрекли рекордный ущерб из-за паводка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости