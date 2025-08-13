Популярная российская певица попала в «Миротворец»

Певицу Mia Boyka внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Отмечается, что причиной стало участие Бойко в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году, а также «незаконная коммерческая деятельность» в республике.

Ранее сообщалось, что певица украинского происхождения Анна Дзюба (псевдоним — Анна Asti) была внесена в базу данных «Миротворца». Личная информация об исполнительнице появилась в базе сайта в октябре 2023 года, она была внесена туда в связи с получением российского гражданства.