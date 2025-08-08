Певицу Анну Асти внесли в базу сайта «Миротворец»

Певицу Анну Асти внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Певица украинского происхождения Анна Дзюба (псевдоним — Анна Асти), выступающая в России, была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). С новыми данными ресурса ознакомилось ТАСС.

Личная информация об исполнительнице появилась в базе сайта в октябре 2023 года, она была внесена туда в связи с получением российского гражданства.

До этого в базе «Миротворца» оказался четырехлетний ребенок из России. Поводом стала поездка маленького россиянина из Ростовской области в Луганскую народную республику (ЛНР).

Сайт «Миротворец» был основан в 2014 году, он публикует персональные данные тех, кто якобы может представлять угрозу национальной безопасности Украины.