Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:30, 8 августа 2025Бывший СССР

Певицу Анну Асти внесли в базу сайта «Миротворец»

Певицу Анну Асти внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица украинского происхождения Анна Дзюба (псевдоним — Анна Асти), выступающая в России, была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). С новыми данными ресурса ознакомилось ТАСС.

Личная информация об исполнительнице появилась в базе сайта в октябре 2023 года, она была внесена туда в связи с получением российского гражданства.

До этого в базе «Миротворца» оказался четырехлетний ребенок из России. Поводом стала поездка маленького россиянина из Ростовской области в Луганскую народную республику (ЛНР).

Сайт «Миротворец» был основан в 2014 году, он публикует персональные данные тех, кто якобы может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян

    Зеленскому предрекли жуткую учесть после встречи Трампа и Путина

    Итальянский активист потерял работу из-за поездки в Донбасс

    Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе

    Блогерша описала главный курорт Приморья словами «стиля нет вообще»

    Певицу Анну Асти внесли в базу сайта «Миротворец»

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Гражданам Латвии понадобился совет по выживанию

    Жене засыпающего через 10 минут после оргазма мужа дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости