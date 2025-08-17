Россия
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Если трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится, лучшего места, чем полуостров Крым, не найти. Об этом в своем Telegram-канале написала экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская.

«Здесь и сейчас может быть поставлена точка и заложено новое русло для настоящего и будущего, построенного на основе другого договора и принципов мировой политики. Рузвельт, Никсон, Форд и Клинтон — четыре президента США уже были на полуострове, и пятым может стать Трамп», — отметила она.

Поклонская добавила, что такая встреча может стать поворотной в судьбах целых народов и стран, «оставив на страницах истории добрую память о своих лидерах».

Ранее сообщалось, что трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Украины может состояться уже в конце следующей недели. Отмечалось, что в данный момент Вашингтон занимается поиском места для проведения переговоров.

