При атаке БПЛА российского региона пострадал монтер пути железнодорожной станции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в одном из муниципалитетов Воронежской области пострадал монтер пути железнодорожной станции. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшего мужчину госпитализировали в районную больницу.

«В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов. Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи», — написал губернатор Воронежской области.

По его словам, также в регионе зафиксированы возгорания магазина, вещевого рынка и газовой трубы. Гусев подчеркнул, что всего в области было сбито пять БПЛА.

Ранее сообщалось, что в селе Ивановская Лисица Белгородской области при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадала женщина.

