При атаке БПЛА российского региона пострадал монтер пути железнодорожной станции

При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в одном из муниципалитетов Воронежской области пострадал монтер пути железнодорожной станции. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшего мужчину госпитализировали в районную больницу.
«В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов. Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи», — написал губернатор Воронежской области.
По его словам, также в регионе зафиксированы возгорания магазина, вещевого рынка и газовой трубы. Гусев подчеркнул, что всего в области было сбито пять БПЛА.
Ранее сообщалось, что в селе Ивановская Лисица Белгородской области при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадала женщина.