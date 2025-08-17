Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:48, 17 августа 2025Россия

Россиянка пострадала при ударе БПЛА по автомобилю

Губернатор Гладков: При ударе БПЛА ВСУ по автомобилю пострадала женщина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В селе Ивановская Лисица при ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что после оказания медпомощи россиянку переведут в городскую больницу Белгорода. Губернатор добавил, что у атакованного автомобиля выбиты стекла и посечен кузов.

Ранее сообщалось, что в в Белгороде в результате удара по коммерческому объекту получил ранения находившийся рядом мужчина. Его доставляют в городскую больницу. Кроме того, из-за взрыва в здании начался пожар, который уже ликвидировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил «быстро» провести встречу с Путиным и Зеленским. Трехсторонний саммит может состояться 22 августа

    Российский боец сбил несколько дронов из пулемета

    Американский политолог оценил итоги саммита Путина и Трампа

    Кандидатуру приглашенного на встречу Трампа и Зеленского европейского лидера раскрыли

    Россиянин повис на заборе после ДТП с квадроциклом

    «Не надо бояться быть глупым». За что несколько поколений россиян любили Олега Табакова?

    Популярная японская певица умерла незадолго до концерта

    Раскрыто содержание письма Путину от Мелании Трамп

    Стало известно о возможном участии Эрдогана в саммите ШОС

    Неподалеку от Крымского моста нашли мины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости