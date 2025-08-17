Россиянка пострадала при ударе БПЛА по автомобилю

Губернатор Гладков: При ударе БПЛА ВСУ по автомобилю пострадала женщина

В селе Ивановская Лисица при ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ», — написал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что после оказания медпомощи россиянку переведут в городскую больницу Белгорода. Губернатор добавил, что у атакованного автомобиля выбиты стекла и посечен кузов.

Ранее сообщалось, что в в Белгороде в результате удара по коммерческому объекту получил ранения находившийся рядом мужчина. Его доставляют в городскую больницу. Кроме того, из-за взрыва в здании начался пожар, который уже ликвидировали.